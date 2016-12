A.Kockartz Am frühen Mittwochmorgen schreckte ein schwerer Brand in einem Industriegelände unweit der Autobahn E 17 in Eke bei Gent die Menschen auf. Das Feuer wütete in der Nähe des Makro-Supermarktes in einem Kunststoffunternehmen. Nach Angaben der Feuerwehr ist die enorme Rauchwolke nicht giftig. Trotzdem sollen Anwohner und angrenzende Betriebe Türen und Fenster verschlossen halten. Die meisten Firmen waren während den Löscharbeiten aber ohnehin nicht erreichbar.