Die deutsche Botschaft in Brüssel legte unterdessen ein Kondolenzbuch für die Opfer des Anschlags von Berlin aus. Wer sich in dieses Buch eintragen wolle, hieß es dazu, der habe dazu die Möglichkeit an diesem Mittwoch und am Donnerstag, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Die Botschaft befindet sich in der Jacques de Lalaingstraat 8-14 in 1000 Brüssel unweit des Schumanplatzes.