Hier seien bereits im Vorfeld der Weihnachtsmärkte und der Feste zum Jahreswechsel entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden, so Michel. Das bedeutet, dass die Weihnachtsmärkte im Land weiter offen bleiben und dass auch die öffentlichen Feierlichkeiten zum Jahreswechsel, wie z.B. das große Feuerwerk in der Brüsseler Innenstadt, stattfinden werden. Die Weihnachtsmärkte in den meisten Städten in Belgien bleiben zu diesem Zwecke zumeist bis nach Neujahr offen.

Am Mittwoch werden die Sicherheitsbehörden in Belgien die Lage aber erneut erörtern. Dazu kommt u.a. der Nationale Sicherheitsrat zusammen. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Jahreswechsel und zu Weihnachten in Belgien sind ohnehin nach den Anschlägen in Paris, Brüssel und Nizza angepasst worden. Die Terrorwarnstufe für Belgien bleibt denn auch weiterhin auf der dritten Stufe einer hier geltenden vierstufigen Skala.