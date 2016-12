An diesem Dienstag läuft die verfassungsmäßig geregelte Amtszeit von Präsident Joseph Kabila ab, doch dieser bleibt offenbar schlicht und einfach an der Macht. Kabila und seine Familie scheffeln millionenschwere Einnahmen aus dem Kupferabbau im Kongo, Geld, das eigentlich an den kongolesischen Staat fließen müsste.

Belgien hat längst an Einfluss in seiner ehemaligen Kolonie verloren. Heute spielen Chinesen, Russen und andere Landsleute eine größere wirtschaftliche Rolle in diesem rohstoffreichen Land, in dem die Bevölkerung zusehends verarmt.