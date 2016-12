Darüber hinaus sind gemeinsame Besuche in Atomkraftwerken in Belgien und Deutschland geplant. Wegen "offener Sicherheitsfragen" hatte die deutsche Bundesregierung Belgien vergeblich darum gebeten, die umstrittenen Atomkraftwerke Tihange bei Lüttich und Doel bei Antwerpen, zumindest zwei fragwürdige rund 40 jahre alte Meiler, vorübergehend vom Netz zu nehmen.

Das jetzt unterzeichnete Abkommen könne keine „Vereinbarung über die Stilllegung von Atomkraftwerken in Belgien sein", betonte die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nach der Unterzeichnung des Vertrags. Die Bundesregierung habe "nach wie vor viele Fragen", sagte sie im Beisein des belgischen Innenministers Jan Jambon (N-VA) am Montag am Rande des EU-Umweltrates in Brüssel.