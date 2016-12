„Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Das ist schrecklich. So kurz vor Weihnachten will man so etwas nicht erleben. Ich kann mir gut vorstellen, was mein Kollege Thomas de Maizière (der deutsche Innenminister (A.d.R.)) gerade durchmacht. Weihnachtsmärkte und Deutschland, das ist eine Einheit. Dies trifft Deutschland ins Herz.“, sagte Innenminister Jambon am Dienstagmorgen im VRT-Frühstücksradio.

Weihnachtsmärkte und Schlittschuhbahnen gelten auch ohne den Anschlag von Berlin in Belgien als sogenannte „soft targets“, also als plausible Ziele für Attentaten so Jambon weiter: „Der Anschlag von Berlin ist besonders bedauernswert, doch er hat keinen Einfluss auf die Sicherheitsmaßnahmen, die wir bereits getroffen haben.“