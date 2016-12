Am 3. Juli 2013 richtete sich König Albert in einer Rede an die Bevölkerung. Er informierte sie darüber, dass er am 21. Juli abtreten würde. Sein Alter und seine Gesundheit ließen nicht länger zu, sein Amt auszuüben. Der damalige Premier Di Rupo war einer der wenigen, die in diese Nachricht eingeweiht waren.

Er wollte vermeiden, dass zwischen der Bekanntgabe dieser Nachricht und der Thronbesteigung von Philippe eine Kluft von mehereren Monaten liegen würde. Der Grund war die "republikanische Position der N-VA".

"Meine größte Angst war, dass die N-VA das Land destabilisieren könnte. Der König hatte bereits an ein Datum gedacht: Den 21. Juli. Ich wollte nicht mehrere Monate zwischen der Bekanntgabe des Datums und des eigentlichen Thronwechsels verstreichen lassen. Wenn man den politischen Zustand in unserem Land kennt und auch die Haltung der N-VA, verstehen Sie, warum." Das sagte Di Rupo dem VTM-Programm "Royalty".