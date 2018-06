AP

A.Kockartz Viele Rock- oder Popfestivals auch in Flandern arbeiten mit Unmengen an Plastik, z.B. Becher oder Plastikbestecke beim Catering. Doch das soll bald ein Ende haben. Flanderns Umweltministerin Joke Schauvliege (CD&V) arbeitet derzeit an einem Dekret, dass Plastik auf Festivals ab dem kommenden Jahr weitgehend vermeiden soll.