“Tim und Struppi”-Zeichnungen versteigert

Hergé (Foto, links) hatte sie in den 70-er Jahren an einen Freund in Skandinavien verschenkt, der sie in ein deutschsprachiges Land in Europa verkaufte, so der Brüsseler Comic-Experte Eric Verhoest.

Der Käufer wollte nicht namentlich bekannt werden. Originale Zeichnungen der Tim-und-Struppi-Geschichten kommen selten in den Verkauf. Hergé, der eigentlich Georges Remi hieß und aus Brüssel stammte, hat sie gelegentlich an Freunde verschenkt, sie aber nie in großem Stil selbst veräußert.

Der nun in Dallas erzielte Preis lag allerdings unter den Erwartungen: Experten hatten das Doppelte für möglich gehalten. Der Rekord für eine Hergé-Zeichnung wurde 2014 erzielt und lag bei zwei Millionen Euro.