48.000 Beschäftigte bei internationalen Einrichtungen

Die Zahl derjenigen, die in den internationalen Institutionen Brüssels arbeiten und die auch in der Stadt wohnen, ist mit 72% deutlich höher als bei den in Brüssel Beschäftigten insgesamt. Nur 41 % derjenigen die einen Arbeitsplatz in der belgischen Hauptstadt heben, leben ebenfalls in Brüssel. Die anderen sind Berufspendler.

Die Studie ergab auch, dass die Mitarbeiter internationaler Institutionen im Durchschnitt älter sind als die Beschäftigten insgesamt. 86% derjenigen, die für internationale Institutionen arbeiten, sind 35 Jahre oder älter, verglichen mit 69% derjenigen, die bei anderen Arbeitgebern in der Hauptstadt arbeiten.