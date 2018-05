- Brüssel wird sein altes Verwaltungsgebäude durch einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Neubau ersetzen und Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und Flächen installieren

- Grünflächen, Parks, Wege und Gassen sowie Rad- und Wanderwege werden miteinander verbunden

- Prämien für das Einspeisen von Restwasser in die Böden, für Bepflanzungen auf (Flach)Dächern und für Initiativen von Bürgern und Bürgerinitiativen, die öffentliche Grünanlagen anlegen möchten

- Eine Wasser-„Task Force“, die vermeiden soll, dass Regenwasser aufgefangen und genutzt wird und nicht länger in den Kanälen versichert

- Events zur Sensibilisierung der Bevölkerung zu nachhaltigen und klimafreundlichen Initiativen mit Praxisworkshops anhand von funktionierenden Beispielen

- Die Stadt Brüssel will Rat und Expertise bei Universitäten und Hochschulen sowie bei regierungsunabhängigen Verbänden (NGO’s) einholen

- Die Stadt will ihre Einkaufs- und Anschaffungspolitik nachhaltig gestalten, auch im Hinblick auf soziale und ethische Bedürfnisse, auf Ebene von Waren und Gütern und auf Energie und Versorgung

- Es sollen für die Verwaltung E-Autos und hybride Fahrzeuge angeschafft werden

- Die alte Beleuchtung soll durch moderne und sparsame LED-Leuchten ersetzt werden

- Leerstehende kommunale Gebäude sollen Initiativen und Vereinigungen, die sich der nachhaltigen Entwicklung verschrieben haben, zur Verfügung gestellt werden

- Brüssel bittet seine Bürger und sein Personal darum, selbst in dieser Hinsicht aktiv zu werden

- Restaurant- und Gaststättenbetreibern wird empfohlen, ihren Speisekarten vermehrt vegetarische Gerichte hinzuzufügen (deren ökologischer Fußabdruck, bzw. CO²-Ausstoß sei um 50 % geringer als bei Fleischmahlzeiten).