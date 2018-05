Einer der bisher freigelegten Keller ist in seinem Inneren mit weiteren Ziegelwänden verstärkt worden, was auf einen Bunker schließen lässt. Damit hatten die an der Ausgrabung beteiligten Historiker und Archäologen nicht gerechnet. Die meisten anderen Funde und auch die hohe Zahl an Gefallenen wurden allerdings im Vorfeld der Arbeiten bereits vermutet. Jetzt aber verstreicht die Zeit.

Bis zum Ende der Bauferien in Belgien müssen die Ausgrabungen spätestens beendet werden, denn danach beginnen die Bauarbeiten für ein dort entstehendes Neubaugebiet. Die eigentlichen Schützengräben sind durch ihre Errichtung aus Holz wohl in einem schlechteren Zustand als die Kelleranlagen. Deshalb können diese Ausgrabungen wohl auch schneller beendet werden.

