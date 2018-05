Google ehrt flämischen Kartographen Ortelius

Abraham Ortelius wurde 1527 in Antwerpen in einer Familie von "Kartenschreibern" geboren, die auf das Färben von Illustrationen und Karten spezialisiert waren. Er arbeitete als Kartenkolorist und machte später, als Händler von Büchern und Antiquitäten, mehrere Reisen durch Europa. Eine dieser Reisen war in Begleitung des berühmten Kartographen Gerardus Mercator, der ihn dazu inspirierte, seine eigenen Karten zu erstellen und einen Atlas zusammenzustellen.

Daraus wurde das „Theatrium Orbis Terrarum“, das Theater der Welt. Der Atlas wurde am 20. Mai 1570 veröffentlicht und ist Ortelius‘ einflussreichstes Werk. Er sammelt alle bekannten Karten und lässt sie im gleichen Stil und Format gravieren, logisch geordnet nach Kontinent und Land. Die erste Ausgabe enthält 53 Karten, die letzte von 1622 167. Im Oktober 2017 wurde ein Exemplar in Latein von 1603 in Brügge für 106.000 Euro versteigert.

Das Werk von Abraham Ortelius kann im Plantin Moretus Museum in Antwerpen bewundert werden.