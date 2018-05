Goldene Kamera für flämischen Film “Girl”

1991 hatte zum letzten Mal ein belgischer Filmregisseur diesen wichtigen Preis gewonnen: Jaco Van Dormael mit dem Film „Toto le Héros“.

Der Film absolvierte bei den Filmfestspielen in Cannes einen echten Triumphzug. „Girl“ holte auf der Croisette in Cannes insgesamt vier Preise. So ging in einem Nebenwettbewerb der „Un Certain Regard Darsteller-Preis“ für den besten Hauptdarsteller schon am Freitag an Victor Polster (Foto, links) für Girl. Für den 16-jährigen flämischen Tänzer war es die erste Filmrolle seines Lebens.

Auch der Preis der Internationalen Kritiker-Vereinigung FIPRESCI „Un Certain Regard“ ging an „Girl“ von Lukas Dhont. Die Jury gab an, dass der Film sie am meisten berührt habe. Außerdem unterstrichen die Filmkritiker den Mut des Regisseurs, ein solch brisantes Thema anzupacken. Er habe den komplexen Sachverhalt hervorragend herübergebracht.

Außerdem erhielt der Film die „Queer-Palme“. Dieser Preis ehrt Filme mit dem Thema Homo-, Bi- oder Transsexualität. Nur kurze Zeit nach der Preisvergabe am Samstagabend machte Netflix bekannt, dass die Streamingsite die Filmrechte für die USA gekauft hatte.