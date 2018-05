Die historische Bedeutung der Blaeu-Atlanten ist auch der UNESCO nicht entgangen. Sie nahm diese Bücher auch aufgrund ihrer damaligen Präzision und ihres Detailreichtums in die Liste des Weltkulturerbes auf. Wer den „Atlas maior“ vor der Versteierung einmal in Augenschein nehmen möchte, der kann dies bis zum 24. Mai einschließlich im Gebäude der „Arenberg Auctions“ in der Wolstraat/Rue aux Laines in unmittelbarer Nähe des Brüsseler Justizpalastes tun, wo Teile des Werks ausgestellt sind.

Diese Straße entstand im 16. und 17. Jahrhundert und ist heute noch Zeugnis des aristokratischen Lebens in der heutigen belgischen Hauptstadt in dieser Zeit. Die eigentliche Versteigerung findet am 25. und 26. Mai statt.