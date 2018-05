Die 9. Ausgabe der „1.000 km Kom op tegen kanker“ brachte knapp 4.930.000 € an Spenden ein. Diese Gelder gehen an den Bereich klinische Forschung in der Krebsmedizin. Konkret sollen Behandlungen und Medikamente an Patienten getestet werden. In den vergangenen vier Tagen haben insgesamt 986 Teams an den 1.000 km teilgenommen. Jede Mannschaft musste als „Startgeld“ 5.000 € einbringen - alles aus Spenden.