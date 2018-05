Der bereits mehrfach international hoch ausgezeichnete Bariton Samuel Hasselhorn (28 - Foto oben) überzeugte in der ersten Runde und im Halbfinale des diesjährigen Königin Elisabeth-Wettbewerbs für Gesang jeweils mit deutschen Liedern unter Pianobegleitung. Auch im Finale am Samstagabend, wobei Hasselhorn, wie alle Finalisten, in Begleitung des Symphonieorchesters der Münz-Oper aus Brüssel unter der Leitung von Alain Altinoglu auftrat, brachte er Lieder aus der deutschen Literatur: Zwei Lieder von Mahler und „Es ist genug“ von Mendelssohn in einer wunderbaren Ausführung. Hinzu kam noch eine Arie aus „Don Carlos“ von Verdi. Mit diesem Repertoire wusste er die Jury zu überzeugen.

