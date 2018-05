In den Jahren darauf wurde das Brüsseler Männchen regelmäßiger verkleidet und 1756 wurde der fröhlich pinkelnden städtischen Brunnenfigur zum ersten Mal ein eigener Schneider zugewiesen. Noch heute beschäftigt die Gemeinde Brüssel einen Mitarbeiter, der zur Aufgabe hat, Manneken Pis zu allen möglichen Anlässen zu verkleiden. Heute trägt Manneken Pis an etwa 130 Tagen im Jahr eine Verkleidung. Früher musste sein Schneider öfter anrücken, denn es gab Zeiten in Brüssel, in denen jährlich 23 lokale Feierlichkeiten Anlass zur Verkleidung gaben…



