A.Kockartz Das Biskuit „Minneke Poes“ (Foto) aus Ypern in Westflandern ist seit diesem Wochenende ein vom belgischen Bundesland Flandern geschütztes Regionalprodukt. Dieses spekulatiusartige Gebäck zeigt die Form einer Katze und wird ausschließlich von den Patienten der psychiatrischen Klinik vom Heiligen Herzen in Ypern hergestellt. Und nur in Ypern wird es auch verkauft.