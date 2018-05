Reporters

A.Kockartz Dieses Jahr kamen rund 35.000 Zuschauer an Christi Himmelfahrt nach Brügge, um dort die Heilig-Blut-Prozession zu verfolgen. Das milde aber trockene und sonnige Wetter sorgte dafür, dass diese Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war. An der Prozession nahmen etwa 1.700 Statisten teil.