Die eigentliche Eröffnung des Museums ist zwar erst für Ende 2022 vorgesehen, doch das Pariser Centre Pompidou, Brüssels Partner in diesem Projekt, will mit der Ausstellung „Kanal brut“ schon jetzt einen Vorgeschmack auf das bieten, was später hier zu erwarten ist. Das französische Wort „brut“ bedeutet übrigens so viel wie „roh“. Interessant ist, dass die belgische Presse, die das Projekt als „politisch gewollt“ und als „Sozigeschichte“ einst in Grund und Boden stampfte, jetzt hellauf begeistert ist.

Man habe jetzt schon eine Dynamik in Gang setzen wollen, sagte Bernard Blistène, der Direktor des Museums im Centre Pompidou in Paris gegenüber der deutschen Presseagentur (dpa). Gleichzeitig aber gewähre man auch den Bürgern von Brüssel einen Einblick in eines der legendärsten Gebäude der Stadt. Das Centre Pompidou schloss mit der Brüsseler Hauptstadt-Region einen Partnervertrag mit 10jähriger Laufzeit ab. Die Citroën-Garage am Ijzerplein in Brüssel wurde 1933-1934 nach US-Vorbild gebaut und war damals das größte Verkaufs- und Werkstattgebäude der französischen Automarke in Europa.