A.Kockartz/Radio 2 Westflandern Im Naturpark Het Zwin im Küstenbadeort Knokke-Heist sind am Freitag die ersten beiden Storchenküken der Saison geschlüpft. Noch werden die kleinen Störche von ihren Eltern gegen die Kälte geschützt. Zu sehen sind sie demnach noch nicht so richtig von den Parkbesuchern. Wenn es aber auch in der Nacht wärmer bleibt, kann man sie wohl beobachten.