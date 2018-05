Foto: Iwan Baan

A.Kockartz Das Thema der zweiten Triennale von Brügge in diesem 21. Jahrhundert will die Bewohner der Stadt und auch die hunderttausenden Besucher mit dem Thema „Floating City“ genau darauf aufmerksam machen, was die Stadt ausmacht: Wasser. Zwar ist Brügge wegen seiner mittelalterlichen Architektur weltberühmt, doch gerade der Umstand, dass dies alles am Wasser zu finden ist, macht die Stadt so spannend. Wer das jetzt nicht merkt, dem ist nicht mehr zu helfen…