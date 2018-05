Hier trafen sich Marx und der „Deutsche Arbeiterverein“, so Edward de Maesschalk gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ. Mittwochs gab es hier am Abend Lesungen und an Sonntagen kam es hier regelmäßig zu unterhaltenden Veranstaltungen, an denen auch Frauen teilnehmen durften. Ob Marx hier aber aktiv an seinem „Kommunistischen Manifest“ gearbeitet oder geschrieben hat, bleibt bis heute ein Geheimnis. Auch Edward de Maesschalk fand keine Hinweise darauf, dass hier an diesem bahnbrechenden Werk geschrieben wurde…

Am Samstag, den 12. Mai, führt Edward de Maesschalk durch das Brüssel von Karl Marx. Veranstalter dieser geführten Wanderung ist das Goethe-Institut in Brüssel. Die Teilnahme ist kostenlos, doch das Institut bittet um Anmeldung: www.goethe.de.