Es heiße "Wettbewerb", erzählt Serge Kakudji bei einer Probe im Flagey-Gebäude gegenüber der VRT, zwischen einem französischen Sopran und einem ukrainischen Bariton, aber "für mich ist das vor allem eine Gelgenheit, meine Gefühle zu teilen". Natürlich spiele die Technik in einem seriösen Wettbewerb eine große Rolle. Es sei eine schwierige Übung des Gleichgewichts zwischen "Mechanik und Gelassenheit".

Seine Stimme ist eine ganz besondere, ein Kontratenor. "Es ist eine Stimme, die von der Kastratenstimme 'abstammt'. Natürlich ist diese Praxis heute verboten und gehört der Vergangenheit an. Heute sind das Männer, die mit einer Kopfstimme singen."

An diesem Samstag singt Kakudji zehn Minuten in der ersten Runde, aber er will so lange wie möglich im Wettbewerb singen. "Wenn es die Zeit zuläßt, will ich das gerne, denn ich habe viele Dinge, die ich teilen kann, mein Repertoire, meinen Hintergrund, meinen Gesang und meine Gefühle", so Kakudji. "Ich habe echt Lust, das so lange wie möglich mit dem Publikum zu teilen."

Kakudji wohnt in Brüssel und reist von hier aus für Gesangsaufträge um die ganze Welt.