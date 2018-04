A.Kockartz Im Gegensatz zu den Niederlanden will Belgien, bzw. das belgische Bundesland Flandern die Wellenbrecher an der hiesigen Nordseeküste vorerst erhalten. In unserem Nachbarland gelten die Wellenbrecher als unnatürlich und sogar als gefährlich, doch an der hiesigen Küste haben sie weiter eine wichtige Funktion.