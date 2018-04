Ein weiterer Grund könnte einer Aufnahme der 14-18-Gedenkstätten in Westflandern, in der Wallonie und in Nordfrankreich (insgesamt 66 Stätten) im Wege stehen, nämlich die Tatsache, dass in der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes bereits sehr viele Orte, Stätten und Einrichtungen in Westeuropa unter diesem besonderen Schutz stehen. Hinzu kommt auch, dass gerade die belgische und flämische Provinz Westflandern hier bereits in großem Maße berücksichtigt wird, z.B. Brügge.

Die UNESCO will hier offensichtlich auch andere Kontinente mit z.B. Westeuropa gleichstellen. Doch bei den Bedenken überwiegt die Angst, Kriegsstätten zu verherrlichen oder durch den UNESCO-Schutz neue Konflikte heraufzubeschwören. Das ist gerade der Fall beim Preah Vihear Tempel auf der Grenze zwischen Kambodscha und Thailand. Seit dieser Tempel zum Weltkulturerbe gehört, streiten sich beide Ländern darum, wem er gehört…