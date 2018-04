Das berühmte Selbstportrait von Rubens war in einem schlechten Zustand. Das war seit langem bekannt, so Ben Van Beneden, der Leiter des Rubenshauses. Schlechte Restaurierungen in den vergangenen Jahrhunderten, später angebrachte Farblagen und Übermalungen des Meisters selbst und wenig adäquate Behandlungen und sogar Veränderungen in der Form in den Jahren danach hatten des Gemälde leiden lassen.