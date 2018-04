„Hill 80“ war eine Stellung, an der sich die Alliierten jahrelang die Zähne ausgebissen haben. Und sie ist bis heute unangetastet, was sie so wichtig für die Forschung macht. Der britische Militärhistoriker Prof. Peter Doyle zeigt sich begeistert: „Ohne die Unterstützung der Spender hätten wir dies niemals ausgraben können. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Ort eine große Menge an Informationen bieten wird.“

Das Projekt wird auch von einigen Prominenten unterstützt. Dazu gehören der VRT-Dokumentarfilmer Arnout Hauben, der britische Komödiant und Historiker Al Murray sowie auch der BBC-Fernsehmoderator Dan Snow. Die Resultate der Ausgrabungen werden später im Rahmen von Events in Belgien und in London vorgestellt.