Harry Gruyaert, geboren 1941 in Antwerpen, ist zweifellos einer der bekanntesten Fotografen Belgiens. Mit dieser Retrospektive präsentiert das Fotografiemuseum seiner Heimatstadt einen umfassenden Querschnitt durch dessen Werk, der so manche Überraschung birgt. Gruyaert gehört zu den Pionieren der Farbfotografie. Seit 1982 gehört er zum erlauchten Kreis ein der renommierten Fotoagentur Magnum.

Harry Gruyaerts Umgang mit Farben, Licht und Schatten bietet ein unglaubliches und für so gut wie jedes Foto einmaliges Universum. Sein Foto am Strand von Ostende zum Beispiel ist eine regelrechte Ikone. Genau wie bei mehreren älteren und großen Farbabzügen auf Basis von Kodachrome-Diafilmen erkennt man beim näheren Betrachten die Pigmente der Zusammenstellung der entsprechenden Negative. Diese lassen so manches Bild wie ein Gemälde erscheinen. Gerade bei Fotos wie dem Ostende-Bild wird man regelrecht an die berühmten Wolkengemälde des britischen Malers John Constable (1776-1837) erinnert…