Die Statisten müssen mehrere Voraussetzungen erfüllen, u.a. was Kleidergröße und Haarlänge betrifft und es werden nur westliche Typen gesucht, weil das dem Zeitgeist von damals entsprechen müsse, heißt es bei der Casting-Firma. Man komme in einem zeitgenössischen Outfit an und kurze Zeit später schlüpfe man in eine Person aus den 40er Jahren, heißt es weiter. Wann der Film in die Säle kommt, ist noch nicht deutlich.