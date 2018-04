Er konnte in knapp einem Jahr den Taubenbestand in der ältesten Stadt Belgiens um etwa ein Drittel senken. Seine Mittel bezieht Tierarzt Pieter Colla übrigens bei Kollegen aus Italien, die ähnlich in Venedig vorgehen.

Doch in Blankenberge gestaltet sich das Verabreichen von Verhütungsmitteln an Möwen ungleich schwieriger. Möwen haben einen weitaus größeren Aktionsradius als Tauben und kommen zum Fressen oft von weither. Und sie können nicht wie Tauben auf eine Fütterung an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit konditioniert werden. Aber, den Möwen müssen die Verhütungsmittel über das Futter verabreicht werden. Daran führt kein Weg vorbei.

Zunächst beobachten alle Beteiligten das Verhalten der Möwen rund um Blankenberge. Da Möwen alles fressen, sogar Fleischreste aus dem Abfall, soll die Pille ihnen auch in Würstchen „angeboten“ werden. In dieser Saison wird es noch keine greifbaren Ergebnisse in Blankenberge geben, denn die Brutsaison der Quälgeister hat bereits begonnen. Blankenberge wird als erste europäische Stadt in dieser Frage übrigens genau beobachtet. Bei Erfolg wollen sich Badeorte in den Niederlanden und in Nordfrankreich nämlich inspirieren lassen.