Durch die Tatsache, dass die Elektrolyten zunächst als Flüssigkeit eingebracht werden und danach erst verhärten, kann in den jeweiligen Batterien mehr Raum für aktives Elektrodenmaterial geschaffen werden, so Vereecken. Dies bringt mehr Energiekapazität also mehr Reichweite für die Fahrzeuge mit sich. Ein weiterer Vorteil ist der, dass die Kontaktfähigkeit zwischen Elektrolyten und Elektroden verbessert wird, was den Ladevorgang beschleunigt. Die lange Ladezeit ist das größte Problem bei den derzeitigen Feststoffbatterien.

Bei IMEC hofft man, dass die neue Technologie ab Mitte 2019 so weit ausgereift ist, dass sie erstmals praktisch in Testfahrzeuge eingebaut werden kann. In spätestens fünf Jahren soll die IMEC-Entwicklung die herkömmlichen Batterien für E-Autos endgültig ablösen können. Dann wartet eine Ladezeit von nur noch etwa 20 Minuten für „einmal volltanken“ und der Aktionsradios der Elektroautos soll mindestens um die Hälfte gesteigert werden. „Damit kann man dann eine Reise machen“, so Philippe Vereecken.