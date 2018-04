Belga

A.Kockartz Ende 2017 waren in Belgien genau 126.241 Oldtimer in Belgien registriert. Diese Fahrzeuge sind mit sogenannten „O-Kennzeichen“ ausgerüstet. Das ist eine Autonummer für Fahrzeuge, die älter als 25 Jahre sind. Die Zahl der offiziell angemeldeten Oldtimer hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.