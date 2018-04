Das Königliche Meteorologische Institut (KMI) in Ukkel bei Brüssel meldete am frühen Nachmittag eine Temperatur vor Ort von 23,3°C. Damit war der Rekord aus dem Jahr 1969 gebrochen. Damals wurden beim KMI 22,7°C gemessen.

Andernorts in Belgien war es sogar noch wärmer. In Kleine Brogel in der Provinz Limburg z.B. wurden am Sonntagnachmittag 23,6°C gemessen.

An der belgischen Nordseeküste, an der sich am Wochenende zehntausende Tagestouristen aufhielten, war es jedoch deutlich kühler. Bei einer frischen Brise wurden in Middelkerke nur 11,8°C aufgezeichnet.