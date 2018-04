VRT

A.Kockartz In diesen Tagen wird in der großen Kirche von Vilvoorde bei Brüssel in Flämisch-Brabant ein monumentales Gemälde des Künstlers Jean-François Portaels an seinem angestammten Platz aufgehängt. Die Kommunalverwaltung hatte dieses Werk aus Anlass des 200. Geburtstags des Künstlers, der in der Stadt zur Welt kam, restaurieren lassen.