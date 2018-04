A.Kockartz Belgien gedachte am Samstag an der Kongresssäule am Grab des Unbekannten Soldaten in Brüssel (Archivfoto) aller Soldaten, die nach dem Krieg im Rahmen ihrer Aufträge ihr Leben verloren. Die Zeremonie fand genau 24 Jahre nach dem Tod von 10 belgischen Blauhelmen in Ruanda statt.