„Front-Reparaturbetrieb Erla VII“, so hießen die ehemaligen Minerva-Werkshallen in Mortsel während des Zweiten Weltkriegs. Hier wartete die deutsche Luftwaffe angeblich Jagdflugzeuge vom Typ Messerschmidt ME 109 und die Alliierten vermuteten, dass dort auch Bauteile für Flugzeuge und Raketen hergestellt wurden. Also sollten die Anlagen bombardiert werden.

Am 5. April 1943, vor genau 75 Jahren, war es dann soweit. US-amerikanische und britische Bomber erhielten den Befehl, „Erla“ in Mortsel anzugreifen. Doch die Geschwader der Alliierten wurden von der deutschen Luftwaffe und von Flugabwehrstellungen in der Region behindert und so verfehlten die allermeisten der 800 abgeworfenen Bomben ihr Ziel. Nur 5 Bomben fielen auf „Erla“. Die anderen trafen den Ortskern der Stadt und richteten ein Drama an.

