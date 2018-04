In den Niederlanden gibt es dieses Konzept schon länger. So führt Masrour in Rotterdam gemeinsam mit ihrer Schwester die Fahrschule "As-Salāmoe àlaykoem". Da es auch hierzulande Anfragen gebe, habe man für Belgien eine Umfrage durchgeführt. Daraus gehe hervor, dass sich manche Frauen neben einem männlichen Fahrlehrer unbehaglich fühlten, so Masrour.

Mit einer Frau an ihrer Seite führen sie besser, so Masrour. Nach der Umfrage habe sich Masrour entschlossen, auch in Merksem eine Fahrschule nur für Frauen zu gründen. Es wird die erste Fahrschule speziell für Frauen in Belgien sein.

"Es habe nichts mit Religion oder Kultur zu tun", beteuert Masrour. "Ich bin religiös, aber das ist sicher nicht der Grund, weshalb wir diese Fahrstunden anbieten. Wir machen das nur, weil wir merken, dass die Nachfrage danach groß ist."

Masrour betont, dass die Fahrschule Männer keinesfalls diskriminiere. Diese könnten gerne zu ihnen kommen, um für eine Tante, Schwester oder Freundin Informationen einzuholen.