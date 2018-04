Kastrationspflicht für Katzen in Flandern

VRT

Für alle neugeborenen Katzen gilt ab heute in Flandern eine Kastrationspflicht ab dem fünften Monat. Katzen die vor September 2014 geboren wurden, müssen spätestens am 1. Januar 2020 kastriert worden sein. Mit dieser Maßnahme will Flanderns Tierschutzminister Ben Weyts die Katzenpopulation in den Griff bekommen.