16 deutsche Namen sind auf dem Kästchen eingraviert und der Text auf dem Kästchen lautet: "ZUR ERINNERUNG AN GMEINSAME ARBEIT IN BELGIEN. BRÜSSEL, DEN 1. NOVEMBER 1918."

Das Kästchen wurde dem Museum für Kunst und Geschichte in Brüssel geschenkt. Es wurde von dem bekannten Brüsseler Juwelier Wolfers Frères angefertigt. Das geht aus der Silbermarke hervor.

Was es mit dem Kästchen auf sich hat, hat das Museum bislang jedoch noch nicht herausfinden können und deshalb jetzt einen öffentlichen Aufruf gestartet.

Das Datum des 1. Novembers 1918 liegt nahe am Ende der deutschen Besetzung. Am 11. November 1918 wurde der erste Waffenstillstand von Compiègne zwischen dem Deutschen Reich und den beiden Westmächten Frankreich und Großbritannien geschlossen. Er beendete die Kampfhandlungen im Ersten Weltkrieg.

Werner Adriaenssens, der Kurator des Museums, vermutet, dass das Kästchen ein Geschenk an eine Gruppe Beamte war, die zu einer Abteilung im besetzten Belgien gehörte. Es ist durchaus möglich, dass jeder, dessen Name auf dem Kästchen eingraviert ist, ein solches Souvenir erhalten hat und dass es also noch 15 weitere dieser Kästchen gibt, zum Beispiel in Deutschland oder woanders.