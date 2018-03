Den Anfang nahm das Drama der Anschläge bereits einige Tage zuvor, am 15. und am 18. März 2016. Zunächst, am 15. März, gab es eine Schießerei zwischen Polizisten und mutmaßlichen Verantwortlichen der Anschläge von Paris im November 2015 im Stadtteil Brüssel-Vorst und drei Tage später konnte die Polizei den flüchtigen Paris-Attentäter Salah Abdeslam stoppen. Nach einer Suchaktion von vier Monaten wurde der Terrorist im Brüsseler Stadtteil Molenbeek gefasst. Dieser konnte drei Tage zuvor in Vorst noch entkommen.

Panik bei den Terroristen?

Nach der Festnahme Abdeslams geriet die Terrorzelle von Paris und Brüssel in Panik und verübte die Anschläge in Zaventem und Maelbeek. Offenbar waren ursprünglich eher weitere Attentate in Paris geplant, doch kurzfristig wurde Brüssel ausgewählt, wo das Kommando bereits auf grünes Licht wartete. Am 22. März in den Morgenstunden schlugen Ibrahim El Bakraoui, sein jüngerer Bruder Khalid El Bakraoui, Najim Laachraoui, Mohamed Abrini und Osdama Krayem zu. Ibrahim El Bakraoui und Najim Laachraoui kamen bei ihren Selbstmordanschlägen in Zaventem ums Leben und Khalid El Bakraoui in der Brüsseler U-Bahnstation Maalbeek.

Abrini, der "Mann mit Hut" (kl. Foto), hingegen verließ den Flughafen zu Fuß in Richtung Brüssel, wobei sein Weg von allen möglichen Überwachungs- und Verkehrskameras aufgezeichnet werden konnte, und Krayem machte sich in Maalbeek aus dem Staub.

Vermutlich sollte der aus Schweden stammende Islamist in der U-Bahn-Station Schuman zuschlagen, doch er spülte seinen Sprengstoff in eine Toilette und verschwand. Beide konnten verhaftet werden. Sie gehören zu den acht Hauptverdächtigen, gegen die in Belgien und Frankreich ermittelt wird.