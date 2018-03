A.Kockartz Mehrere Hausdurchsuchungen haben in diesen Tagen die Welt der Kunst in Belgien aufgeschreckt. Die Staatsanwaltschaft von Gent und die belgische Bundespolizei haben das Museum für Schöne Künste (MSK - Foto) in Gent, das Kabinett der Kultur-Stadträtin der Stadt und die Wohnung eines Sammlers in Brüssel durchsucht und Dokumente sowie Computer beschlagnahmt.