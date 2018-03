VRT

A.Kockartz Vandalen haben am vergangenen Wochenende die Marienstatue vor der Magdalenen-Kirche in Brügge „enthauptet“. Die Heilige Maria blieb zwar verschont, doch dem Jesus auf ihrem Arm wurden der Kopf und eine Hand abgehackt. Dieser Vandalenakt sorgt in Brügge und darüber hinaus für völliges Unverständnis.