A.Kockartz Seit einigen Tagen häufen sich die Sichtungen von Störchen in Flandern. Bereits seit der vergangenen Woche sind die ersten Storchennester im Natur- und Vogelschutzpark Het Zwin in Knokke fertig. Jetzt haben sich zwei Pärchen in idyllischen Damme bei Brügge niedergelassen und zwar an ganz besonderer Stelle.