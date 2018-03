Die schwere hölzerne Konstruktion, über die viele Jahrzahlte Lang das Bühnenbild je nach Szene hervorgebracht oder verschwinden gelassen wurde und noch werden kann, ist noch eine original erhaltene Maschinerie aus dem Jahr 1834. Noch vor einigen Jahren galt diese Konstruktion als verwundbar und bedroht, doch den Architekten gelang es, den Teil, der nicht mehr benötigt wird, zu erhalten, während der noch verwendete Bereich in die neue und zeitgenössische Technik integriert werden konnte. In Zukunft wird dies noch völlig in neue Computertechnik eingeflochten.

