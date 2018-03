Große Teile dieser Sammlung sind im Belfius-Turm am Rogierplatz zwischen Nordbahnhof und dem Einkaufsviertel an der Nieuwstraat/rue Neuve untergebracht. Die anderen Werke wurden Museen als Dauerleihgabe abgegeben. An den Wochenenden kann die Sammlung im Belfius-Turm nach Terminabsprache besichtigt werden.

Der flämische Abgebordnete im Bundesparlament Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) schlägt jetzt vor, die Sammlung in den Börsengang gar nicht mit einzubringen.

Er weist auf die enormen Mittel aus Geldern der Steuerzahler, die für die Rettung der Belfius-Bank aufgewendet werden mussten hin: „Eine Dankeschön wäre hier angebracht. Wir müssen die Eigentumsrechte dieser Kunstwerke für die zukünftigen Generationen sichern.“

Diese Belfius-Kollektion ist die größte Kunstsammlung Belgiens. Darunter sind Spitzenwerke von belgischen Künstlern, wie Antoon Van Dijck, James Ensor, Rik Wouters, Roger Raveel oder René Magritte. Die Regierung will Belfius noch vor dem kommenden Sommer teilprivatisieren.

Bleibt die Sammlung im Zuge des Börsenganges im Paket enthalten, muss der Wert jedes einzelnen Werkes festgelegt werden. Das, so De Gucht, werde sehr lange dauern und den gesamten Vorgang in die Länge ziehen. Dies sei in niemandes Interesse.