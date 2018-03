A.Kockartz Diese Woche ist der belgische Maler und Designer Alexandre Obolensky gestorben, wie dessen Familie am Dienstag mitteilte. Der 1952 in Brüssel zur Welt gekommene Künstler arbeitete unter anderem als Bühnenausstatter für Oper und Theater. Er entwarf aber auch gemeinsam mit seinem Freund, dem Comiczeichner François Schuiten, das Szenario des belgischen Eisenbahnmuseums Train World in Schaarbeek.