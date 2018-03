Der Fall der Mönche aus der Sint-Sixtus-Abtei in Westvleteren, die zusehen mussten, wie etwa 7.200 Fläschchen ihres exklusiven Biere zum dreifachen Preis in der niederländischen Supermarktkette Jan Linders verkauft wurden (siehe nebenstehenden Beitrag), lässt die Bierwelt in Belgien aufhorchen. Doch innerhalb des Biersektors selbst, in erster Linie die Händler und Großhändler, werden bereits „Mafiapraktiken“ beklagt.