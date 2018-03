Am Samstag meldeten zwei Schafhüter in Limburg - einer in der Gemeinde Bree und ein weiterer in der Gemeinde Rotem - jeweils ein getötetes Schaf (Foto unten). Nach Angaben eines Teams von „Welkomwolf.be“ sind beide Schafe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Wolf gerissen worden.

Nun lautet die Frage, war das Naya, die Wölfin, die bereits seit geraumer Zeit in Flandern lebt? „Welkomwolf.be“ geht nicht davon aus, denn es ist tagsüber an mehreren Stellen ein Wolf gesehen worden und zwar in der Umgebung der limburgischen Gemeinden Wijchmaal-Peer, Dilsen, Stokkem und Meeswijk.

Naya hingegen ist eine scheue Wölfin, die kaum auffällt und sie verhält sich in ihrem neuen Revier um Leopoldsburg herum vorbildlich. „Naya läuft seit inzwischen fast zwei Monaten zwischen 400 Schafen umher und hat noch nicht ein Bein nach ihnen ausgestreckt“, sagt Jan Loos von „Welkomwolf.be“. Deshalb gehen er und seine Vereinigung davon aus, dass sich möglicherweise ein zweiter Wolf in der flämischen Provinz Limburg befindet.

Und in den benachbarten Niederlanden wird in letzter Zeit ebenfalls ab und zu ein Wolf gesichtet, der auch ab und zu ein Schaf reißt. Vielleicht zieht dieser Wolf über das alte Maastal zwischen Norden und Süden umher. „Welkomwolf.be“ suche nach Wolfsspuren in der Umgebung, wo die Schafe gerissen wurden und stellte zweifelsfrei fest, dass die Bisse von einem Wolf stammen.

Über Tracking-Angaben aus Deutschland soll überprüft werden, wo sich Naya zur Zeit der Vorfälle aufgehalten haben könnte.